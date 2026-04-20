Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinar merkezli tefecilik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

20.04.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Dinar merkezli geniş çaplı bir tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. Afyonkarahisar ve Denizli’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyon kapsamında önemli delillere ulaşıldı. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyon, bölgede suçla mücadele açısından dikkat çeken bir adım oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ADRESE BASKIN

Tefecilik (TCK-241) suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, Dinar ilçesinde 4 ikamet ve 2 iş yeri ile Denizli’de 1 ikamet olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 adet POS cihazı, 1 adet av tüfeği, 1 adet kasatura ve 1 adet görüntü kaydedici cihaz ele geçirildi. Elde edilen materyallerin soruşturma açısından önemli delil niteliği taşıdığı belirtildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, tefecilik başta olmak üzere mali suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Faruk Kılınç

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Afyon, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:41:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.