Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası seçimleri - Son Dakika

Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası başkanlığına Mustafa Gökçe seçildi.

Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonundaki seçimde mevcut Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı ve Mustafa Gökçe ile Osman Sarıkaya yarıştı.

Oylar kullanıldıktan sonra seçim sonuçlarına göre Dinar Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Gökçe yeniden başkan seçildi.

Seçimlerde Mustafa Gökçe 115 oy alırken, Osman Sarıkaya 87 oy aldı.

Seçim sonrası yönetim kurulu üyeleri, İbrahim Battal, Fatih Ataş, Ali Rıza Eryiğit, Osman Karahan, Şevki Caner, Şahap Esen, denetim kurulu asil üyeleri ise Ali Vatan, Cengiz Taşpınar ve Mustafa Ay'dan oluştu.