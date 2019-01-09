Dinçer: "Halkbank Kredi Desteği Piyasaları Hareketlendirecek"

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Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek