Son Dakika Haberleri: Dini Bilgiler Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Dini Bilgiler Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

44 dakika önce

Kırklareli'nde üniversite öğrencileri arasında dini bilgiler yarışması ödül töreni yapıldı.

Dini Bilgiler Yarışması Ödül Töreni Yapıldı, System.String[]
Kırklareli'nde üniversite öğrencileri arasında dini bilgiler yarışması ödül töreni yapıldı.

Kırklareli Müftülüğünce bir kafede gerçekleştirilen törene, Müftü Hüseyin Demirtaş, Şube Müdürü Seyit Ali Aydil, müftülük personeli ve üniversite öğrenciler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kırklareli Üniversitesi'nden 62'si kız 120 öğrencinin katıldığı yarışmada birinci olan kızlar kategorisinde hukuk fakültesi öğrencisi Canan Tartık ile erkekler kategorisinde ilahiyat fakültesi öğrencisi Osman Tüfekci umre ödülü kazandı.

Yarışmada, dereceye giren diğer öğrencilere ile 'Hadislerle İslam' kitap seti hediye edildi.

Müftü Demirtaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin yarışmalar ile dini bilgilerini daha da güçlendirdiklerini ve taze tuttuklarını ifade eden Demirtaş, yarışmalar ile tatlı rekabetlerin de sağlandığını belirtti.

Her Müslüman'ın dinini bilmesi gerektiğini aktaran Demirtaş, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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