Son dakika haberi! Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı - Son Dakika

Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı

ADANA - Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkan istihbaratçı Veysal Şahin Adana'da yakalandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden ve 76 sanığın yargılandığı davanın 117. duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet işlenmeden saldırı bilgisini aldıkları halde resmi şekilde bildirmedikleri gerekçesiyle dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli istihbaratçıları Veysel Şahin ve Volkan Şahin'in "cinayete ortaklık"tan tutuklanmasına karar verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Adana'da olduğu belirlenen istihbaratçı Veysal Şahin'i evinde gözaltına aldı. Şahin'in emniyetteki işlemleri sürüyor.