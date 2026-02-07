Dinozor Park'ta Kuş Yuvalarına Saldırı - Son Dakika
Dinozor Park'ta Kuş Yuvalarına Saldırı

Dinozor Park'ta Kuş Yuvalarına Saldırı
07.02.2026 10:19
Adana'daki Dinozor Park'ta 4 çocuk kuş yuvalarını parçalayarak tepki topladı, ev hapsine alındı.

ADANA'nın Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta, küçük yaştaki 4 çocuğun kuş yuvalarını parçaladığı anlar tepki çekti. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayın ardından oğluyla birlikte parka gelen Osman Uludağ, "Gençlerimizin biraz daha bilinçlenmesi ve burada gereken tedbirlerin alınması lazım. Sonuçta buradaki kuşların kimseye zararı yok. Çok yazık" dedi.

Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta, 1 Şubat'ta 4 çocuk kuş yuvalarını parçaladı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri, çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğunu tespit etti. 4 çocuk, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Giriş turnikelerinden çöp kutusuna, bankalara ve dinozor figürlerine kadar birçok malzemenin zarar gördüğü harabeyi andıran parka gelenler ise kuş yuvalarının parçalanmasına tepki gösterdi.

GENÇLERİMİZ BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Olayın ardından oğluyla vakit geçirmek için parka gelen Osman Uludağ, sanal medyada izlediği görüntüler nedeniyle kuşlar için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Uludağ, "Dün sanal medyada çocukların kuş yuvasını tekmeleyerek yıktığını gördüm. İçerisinde kuşlar da vardı. Çok üzüldüm. Biz buraya çocuklarımızla vakit geçirmeye geliyoruz. Gençlerimizin biraz daha bilinçlenmesi ve burada gereken tedbirlerin alınması lazım. Sonuçta buradaki kuşların kimseye zararı yok. Çok yazık. Gençlerimize anne ve babalarının biraz daha ilgi ve alaka göstermesi gerekiyor. Bu parkla ilgili de gerekli düzenlemeler artık yapılmalıdır" diye konuştu.

HARABEYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜ

Öte yandan parkta, giriş turnikelerinden çöp kutusuna, bankalara ve dinozor figürlerine kadar birçok malzemenin zarar gördüğü harabeyi andıran bir görüntü dikkati çekti.

Kaynak: DHA

