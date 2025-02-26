Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia - Son Dakika
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Hukuk

Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

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Gazeteci Nedim Şener, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını 2016'da yerel gazeteci Telat Çabuk'un ilk kez gündeme getirdiğini ve dava açıldıktan bir gün sonra hayatını kaybettiğini öne sürdü. Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaya İmamoğlu'nun avukatı belgelerle yanıt verdi.

26.02.2025 14:58
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili 'şaibe' iddialarını yerel basında ilk kez gündeme getiren gazeteci Telat Çabuk'un Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik haberleri sonrası baba Hasan İmamoğlu tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

O GAZETECİYE NE OLDU?

Gazeteci Nedim Şener, İmamoğlu'nun diplomasını 2016'da yerel gazeteci Telat Çabuk'un ilk kez gündeme getirdiğini ve dava açıldıktan bir gün sonra hayatını kaybettiğini öne sürdü. Şener, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Ben boşuna 'çok şey bilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu basın toplantısı yapmalıydı' demiyorum. 2016'de usulsüz yatay geçişle ilgili haber yazan Beylikdüzü'nde gazetecilik yapan Telat Çabuk'u arayıp tehdit etmiş. Bu konuda şikayetçi olmuş dava da açılmış. Tesadüf Telat Çabuk bir gün sonra vefat etmiş" ifadelerine yer verdi.

Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu cephesinden ilk açıklama geldi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, iddiaya belgelerle yanıt vererek şikayet dilekçesinin 8 Nisan 2016, kalp krizi nedeniyle vefatın ise 15 Ağustos 2016 olduğunun açıkladı. Polat, İmamoğlu'nun babası hakkındaki davanın ise ölüm nedeniyle değil düşmediğini ve beraatle sonuçlandığı ekledi.

Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Avukat kemal Polat'ın açıklaması şöyle: "Sayın Hasan İmamoğlu'nun merhum gazeteci Telat Çabuk'u usulsüz yatay geçişle ilgili haber yazması nedeniyle tehdit ettiği ve hakkında dava açılmasından bir gün sonra merhum gazetecinin vefat ettiği şeklindeki manipülatif haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim şikayet dilekçesinde de bu husus yer almadığı gibi şikayet dilekçesinin tarihi 08.04.2016, merhumun kalp krizinden vefat tarihi 15.08.2016 dır. Dava ölüm nedeniyle düşmemiş, 25.09.2018 tarihli gerekçeli karar ile beraatle sonuçlanmıştır. Gerçekdışı iddialarla yapılan manipülasyonlara karşı yasal haklarımız kullanılacaktır."

Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk\'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Ekrem İmamoğlu, Nedim Şener, Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mahmut Biliz:
    ekonun herşeği üç kaıçılık 32 21 Yanıtla
  • Zekai Karaca:
    ulan Nedim sana neler yaptılar sen yinede iktidar ylakasi olma peşindesin 20 21 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Allahım bu yaratığı ülkenin başına getirme yarabbim 22 8 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    Nedim Şener şahsi hırsı kendini bitirecek 5 5 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    yazıp yazıp siliyorum cemaat sofilerine anlatamazsin görmezler görülmesi gerekeni onların aklına şimdi Tayyip'in Kur'an okuduğu geliyor 7 3 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Ne bu şimdi, diploma Mezaramı girdi, ha anladım, oldu ozanan :))) 3 0 Yanıtla
  • Cenk:
    Tüm Fetöculer iktidar yalakası oldu. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia - Son Dakika
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