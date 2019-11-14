Son Dakika Haberleri: Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak
Son Dakika Güncel Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak - Son Dakika

Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak

6 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Milli Parkı'nın 500 bin lira yatırımla yeniden elektriğe kavuşturulacağını bildirdi.

Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Milli Parkı'nın 500 bin lira yatırımla yeniden elektriğe kavuşturulacağını bildirdi.


Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dipsizgöl Milli Parkı'nın Tosya Kaymakamlığına devredildiğini hatırlattı.


Milli parkı ayağa kaldırmak için kolları sıvadıklarını belirten Pişkin, "Halihazırda büyük çaplı arızalar ve tesisat yetersizliği nedeniyle elektrik imkanı bulunmayan Dipsizgöl'de Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu elektrik nakil hattının tamamı yenilenme kapsamına alındı. İlk olarak orman arazisi içinde kalan elektrik nakil hattının geçiş güzergahı temizlenmeye başladı. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik direği metal direklerle değiştirilecek ve 5 kilometre uzunluğundaki elektrik hattı iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız EURO 2020'de!
Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:23:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dipsizgöl Milli Parkı yeniden elektriğe kavuşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]