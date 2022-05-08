Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

08.05.2022 23:26

Kastamonu'da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ayhan Derici (41) idaresindeki otomobil, Öz Bereket Kavşağına yakın bir noktaya geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ, MOTOR KISMI 10 METRE İLERİ SÜRÜKLENDİ

Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, zabıta, EnerjiSA ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da direğe çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kastamonu, Otomobil, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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23:26 Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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