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Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

30.10.2021 09:59

İstanbul Ümraniye'de direksiyon başında uyuyan sürücünün kullandığı araç, bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Ümraniye'den Şile otoyoluna doğru seyreden aracın sürücüsü bir anda uykuya daldı. Aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpmasının ardından bariyerler yerinden çıktı ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BARİYER PARÇASINA ÇARPTI

Saat 09.00 sıralarında Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi Şile otoyolunda iddiaya göre yolda seyir halinde olan Dacia marka 34 KF 3116 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Murat Beter direksiyon başında uyuya kalınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer yola savruldu. Yolda seyir halinde olan iki otomobil daha yola savrulan bariyer parçasına çarparak kaza yaptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Bariyere çarpan Murat Beter ile diğer araçlarda bulunan Hamdullah Buyurgan, Barış Yolcu, Şemsettin Ayaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

DİREKSİYON BAŞINDA UYKUYA DALDI

Kazaya ilişkin konuşan Ali Şerifoğlu, "Arkadaş direksiyon başında uyudu. Bariyerlere vurdu. Bariyer yerinden koparak diğer iki araca vurdu. Toplam 4 yaralı var. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Durumlarının iyi olduğu öğrendik" diye konuştu.

Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

Ümraniye, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında uykuya dalan sürücü kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika
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