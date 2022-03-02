Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı

02.03.2022 11:43

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı Büyükçekmece D-100 karayolu Selimpaşa istikametinde seyir halindeki ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulan araç park halindeki araçlara çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı

İSTANBUL - Büyükçekmece D-100 karayolu Selimpaşa istikametinde seyir halindeki ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulan araç park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Büyükçekmece Celaliye mahallesi D-100 karayolu Selimpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü çevreden gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı

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Büyükçekmece, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika


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