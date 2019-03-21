Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Siverek ilçesi Ofis Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, araç merdiveniyle ulaştığı direkteki kediyi yakalayıp, indirdi. Bırakılan kedi uzaklaşırken, çocuklar itfaiye ekibine teşekkür etti. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:57 Kaynak: DHA
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