"Diriliş Ertuğrul" dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti - Son Dakika

"Diriliş Ertuğrul" dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti

16.10.2020 13:15

Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve liderliğini yaptığı Kayı Boyu'nun mücadelesini ekranlara taşıyan "Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenen, yaşları 8 ile 15 arasında değişen Erzurumlu çocuklar, kendi kurdukları sette aynı filmin çekimini yapıyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve liderliğini yaptığı Kayı Boyu'nun mücadelesini ekranlara taşıyan "Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenen, yaşları 8 ile 15 arasında değişen Erzurumlu çocuklar, kendi kurdukları sette aynı filmin çekimini yapıyor.

Diziden esinlendikleri bazı bölümleri canlandıran Erzurumlu çocuklar, kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri montajlayıp sosyal medyada paylaşıyor.

Kıyafetleri ve kostümleriyle farklı mekanlarda çekilen dizinin yönetmenliğini, lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İbrahim Mertcan Doğan yapıyor.

Dizinin ana karakterleri arasında yer alan, Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği "Ertuğrul Bey" rolünü ise 12 yaşındaki Muhammed Yiğit Doğan canlandırıyor.

Tarihi Aziziye Tabyası'nda, dizideki "Hanlı Pazar" sahnesinin çekimini yapan çocukların replikleri ve hareketleri ise usta sanatçıları aratmıyor.

Çocuklar, sahnelerde kullandıkları kılıçlarını tahtadan, oklarını kurumuş ağaç dallarından, taktıkları peruk gibi malzemeleri ise kuaförden temin ediyor.

Cep telefonu kamerasıyla çekimleri yapan İbrahim Mertcan Doğan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla diziyi izlerken etkilendiklerini, kendi imkanlarıyla filmin bölümlerini çekmeye başladıklarını söyledi.

Çekimleri okuldaki eğitimlerini aksatmadan yaptıklarını belirten Doğan, sahneleri diziye uygun alanlarda çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Doğan, zaman zaman bazı sahneleri çekerken zorlandıklarını, rollerini iyi yapmaları için ekipteki arkadaşlarına orijinal film sahnesini izlettiğini anlattı.

"Bugüne kadar 14 bölüm çektik"

Sosyal medyada paylaştıkları çekimlerin izleyicilerin beğenisini kazandığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım, çekimlerden bir veya iki gün önce prova yapıp bölümde giyecekleri kostümleri deniyor. Daha sonra hazırladığımız sahneyi metine döküyoruz. Tabii işin mutfak kısmı da var, yani hemen kamera karşısına geçmiyoruz. Çektiğimiz bölümlere yönelik gelen yorumlar çok güzel. İzlenme ortalaması iki haftada 1500 kişi. Bugüne kadar 14 bölüm çektik. Çekimleri daha iyi yapmaya başlarsak dizimizin daha çok izleneceğine inanıyorum."

Doğan, kendisi gibi ekipteki diğer arkadaşlarının hayallerinin de sinema ve tiyatro üzerine olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımın hayali tiyatrocu, sinemacı olmak. Benim hayalim de yönetmen olmak. Ayrıca buradaki bütün arkadaşlarım İstanbul'da çekimleri yapılan 'Kuruluş Osman' setine gitmek istiyor. Bizleri oradaki sete götürürlerse burada çekimlerimiz daha farklı olur." diye konuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti
Diriliş Ertuğrul dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti
Diriliş Ertuğrul dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti
Diriliş Ertuğrul dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti

Diriliş Ertuğrul, Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Diriliş Ertuğrul' dizisine esinlenen çocuklar kamera karşısına geçti - Son Dakika

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