Diş Hekimlerinden Ek Ödeme Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diş Hekimlerinden Ek Ödeme Mücadelesi

21.01.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dişhek-Sen, diş hekimlerinin 8. Toplu Sözleşme ile ek ödeme hakkını kaybettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Diş Hekimliği Sendikası (Dişhek-Sen) Genel Başkanı Banu Yıldırım, devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin, 8. Toplu Sözleşme ile daha önce sahip oldukları teşvik ek ödeme hakkını kaybederek ciddi bir gelir adaletsizliğiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi. Düşük puanlama ve katsayılar nedeniyle emeklerinin gelirlerine adil biçimde yansımadığını, bunun da mağduriyeti derinleştirdiğini vurgulayan Yıldırım, sorunun çözümü için ek protokol yapılması gerektiğini aktardı. Yetkili sendikaların sessiz kalmasının eleştiren Yıldırım, hukuki yolları kullacaklarını duyurdu.

Dişhek-Sen Kurucu Genel Başkanı Banu Yıldırım, diş hekimlerinin teşvik ek ödeme haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri teşvik ek ödemeleri konusunda büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır. 7. Toplu Sözleşme'de kendilerine hak tanınan 'hastane ortalamasından teşvik ek ödeme kazanımı', 8. Toplu Sözleşme'de kaldırılmıştır. Ek ödeme alma hakkının 8. Dönem Toplu Sözleşme'de tamamen kaldırılması, mağduriyeti daha da derinleştirmiştir. Gelinen noktada devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin emeği görmezden gelinmekte, performansları gelirlerine adil biçimde yansıtılmamaktadır. 8.Dönem Toplu Sözleşme'ye ek protokol yoluyla; devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimlerine ortalamadan teşvik ek ödeme alma hakkının yeniden tanınması, düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından kalıcı şekilde Teşvik Ek Ödeme Yönetmeliği'ne işlenmesi, girişimsel işlem puanları ile hak ediş katsayılarının adil ve hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlenmesi artık zorunlu hale gelmiştir.

"Mücadeleyi maaş hiyerarşisinde hak ettiği yeri kaybeden tüm kamu diş hekimleri adına yürütüyoruz"

4688 sayılı Kanun, ek protokole engel içermemekte; Anayasa'nın 54. ve 128. maddeleri toplu sözleşme ve ek düzenlemeleri güvence altına almaktadır. Yargıtay kararları da tarafların mutabakatı halinde ek protokol yapılabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Ek protokol çağrısı yapma yetkisi bulunan sendikalar, bugüne kadar bu sorumluluğu yerine getirmemiştir. Yetkili sendikaların sessizliği, diş hekimlerinin yaşadığı mağduriyeti daha da derinleştirmektedir. Dişhek-Sen olarak, yetkili sendikaların görevlerini yerine getirmemesi karşısında hukuki ve demokratik haklarımızı kullanma kararı aldık. Üyelerimizle birlikte toplu şekilde başvuru yapılarak ek protokol talebi doğrudan kamu otoritelerine iletilecektir. Bu mücadeleyi geliri yoksulluk sınırının altına düşen, hekim maaş hiyerarşisinde hak ettiği yeri kaybeden tüm kamu diş hekimleri adına yürütüyoruz. Ek protokol yoluyla refah payı zammı artık ertelenemez bir zorunluluktur. Ek protokol çağrısını yapmayan yetkili sendikaların diş hekimi üyeleri ise üyeliklerini yeniden değerlendirmelidir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş Hekimlerinden Ek Ödeme Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:04:32. #7.11#
SON DAKİKA: Diş Hekimlerinden Ek Ödeme Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.