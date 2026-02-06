Dışişleri Bakan Yardımcısı Almanya Büyükelçisi ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı" denildi.
