Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Ünye, Potansiyeline Yakışır Hizmetlere Kavuşacak"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , AK Parti Ünye İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı ve parti yönetimi Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül'ü ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Kıran, Ünye'nin yeni dönemde iyi bir ivme kazanarak hak ettiği hizmetlere kavuşacağını belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, "Bakan Yardımcımızın böyle bir günde belediyemizi ziyaret ettiği için mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, AK Parti Ünye İlçe Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı'nın adaylığının açıklanmasından sonraki ilk gün belediyemizi ziyaret etmesi de bizleri mutlu etmiştir" dedi.Tavlı: "Kucaklayan bir hizmet anlayışı sözünü veriyorum"Ziyarette konuşan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ünye Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Hüseyin Tavlı ise, "Ünye Belediye Başkan Adayı olarak bizlere görev tevdi edilmesinden son derece gurur duyduk. İnşallah sevgili hemşehrilerimizi bu süreçte bizlere destek olur ve bizleri bu makama layık görürlerse, bizler de Ünyemizin hassasiyetlerini gözeten ve aynı zamanda kucaklayan biri olmaya çalışacağımızın şimdiden sözünü veriyorum" diye konuştu.Kıran: "Seçim startını Ünye Belediyemizi ziyaret ederek vermiş oluyoruz"Ünye Belediyesini ziyaretinde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ordu 'da büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek sözlerine başladı. Kıran yaptığı açıklamada, "Bugün Ünye Belediye Başkanlığımızı ziyaretimizle adeta seçim startını vermiş oluyoruz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın tüm Ünyeli hemşehrilerimize selamını iletmek istiyorum. Ordu'dan büyük bir memnuniyetle ayrıldı" dedi.Kıran: "Geçiş sürecinde Yaşar Sezgül çok değerli bir isimdir"Ünye Belediyesinde yaşanan geçiş sürecinde Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Mehmet Yaşar Sezgül'ün değerli bir isim olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Sezgül'ün himayesinde Ünye Belediyesi bu geçiş sürecinde çok önemli gelişmelere öncülük etti. Kendilerinin hem şahsi hem de sivil toplum kuruluşlarımızın çabaları ile kentimiz adına çok önemli kazanımlar elde edildi" diye konuştu."Ünye, potansiyeline yakışır hizmetlere kavuşacak" Ak Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı ile birlikte seçim kampanyasına Ünye Belediyesi ziyareti ile başlamanın da ayrı bir anlam ifade ettiğini sözlerine ekleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Hüseyin Tavlı, geçmişten bugüne, gerek İl Genel Meclis üyesi adaylığı gerekse partimizin her kademesinde yaptığı hizmetlerle kendini ispatlamıştır. Şimdi ise Ünye Belediye Başkan adaylığı ve akabinde 31 Mart itibari ile de Ünye Belediye Başkanlığı ile tescilleyecek. Yaşanan bu dayanışma ve birliktelik ortamı seçim sonuçlarını şimdiden ortaya koymuş oluyor. Ben kendisini bu vesile ile şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Ünye bundan sonra her alanda kabuğunu kırarak, potansiyeline yakışan gelişmeleri yaşayacak. Bizlerde her zaman elimizden geldiğince bu birlikteliğin sonucu olarak Ünye'mizin arkasında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ORDU