Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abdrakhmanov'u yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Abdrakhmanov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiserliği görevine getirilmesi dolayısıyla Abdrakhmanov'u kutladı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'u yeni görevi dolayısıyla kutladı - Son Dakika