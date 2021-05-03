Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da
03.05.2021 15:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ve Ak Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, resmi ziyaret amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ve Ak Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, resmi ziyaret amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
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