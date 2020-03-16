Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye'nin Pekin, Roma, Vatikan, Tahran ve Bağdat büyükelçilerinin yanı sıra bu ülkelerde görevli başkonsoloslarla video konferans yoluyla görüştü.

Bu ülkelerde görevli Dışişleri Bakanlığı personelinin sağlık durumlarını soran Çavuşoğlu, bu büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklardaki tüm çalışanların sağlıklarının iyi olduğu bilgisini aldı.

Çin, İtalya, İran, Irak ve Vatikan'da Kovid-19 salgınındaki son gelişmeler ve alınan tedbirlerle ilgili brifing verilen Çavuşoğlu, bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu hakkında da bilgi aldı.

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ticaretin nasıl etkilendiği, İran ve Irak ile sınırlarda ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve nasıl çözümler bulunduğuna dair de bilgilendirildi.

Video konferans toplantısına Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş katıldı. Toplantıda ayrıca Guanco, Hong Kong, Şanghay, Meşhed, Tebriz, Urumiye, Basra, Erbil, Musul ile Milano başkonsolosları yer aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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