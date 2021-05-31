Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yürüyerek Yunanistan Dışişleri Bakanlığına geldi.

Çavuşoğlu ve Dendias, burada heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.

Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesinde incelemelerde bulunmuş, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmış ve Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etmişti.