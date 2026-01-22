Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulunun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum." dedi.

Fidan, Davos'ta Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Gazze'de olan katliamın ve soykırımın durdurulması için var gücüyle çalıştığını belirten Fidan, "Aslında Barış Kurulu, birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini gerçekten uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil, çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Şimdi alanda olan kavganın, biz artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz." dedi.

Fidan, Barış Kurulu'yla atılması gereken çok fazla adımlar olduğunu söyleyerek, ilk toplantının yapıldığını kaydetti.

Gazze'ye insani yardımların girmesi için atılması gereken adımların olduğunu ve bunların görüşüldüğünü söyleyen Fidan, şunları aktardı:

"Çalışmaya başlayan Filistinlilerden müteşekkil komitenin de ne türden ilk icraatları hayata geçirmesi gerekiyor, bunları şu anda masaya yatırdık. Bunlar oldukça tabi somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulunun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum."

Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Suriye'de olan gelişmeler esas itibariyle bildiğiniz gibi yani sürekli ve belirli aralıklarla altını çizdiğimiz bazı gerçekler vardı, bazı hususlar vardı. Biz her zaman için yapıcı rol oynamaya çalıştık ve yine çalışacağız. Suriye'nin birliği, bütünlüğü bizim için önemli. Suriyeliler için başta önemli, bölge için önemli." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin son 14 yılı iç savaşla geçirdiğini hatırlatan Fidan, "Etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden, şu anda bütünlüğe evrilen, mültecilerini geri alan ve terörü durduran bir Suriye'ye evrilmek gerçekten bölgemiz için mucize niteliğinde bir husus." dedi.

Bakan Fidan, bunun devam etmesinin hayata geçmesinin önemli olduğunun altını çizerek, ülkenin birliğinin bütünlüğünün bozulmaması, yeni bir kavgaya yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki Kürtler, Aleviler, Yezidiler ve Türkmenler başta olmak üzere bütün etnik kökenlerin, inançların ve hakların korunması gerektiğinin altını çizen Fidan, "Herkes kendi kimliğiyle gurur duymalı ama Suriye vatandaşlığı altında da birleşmeli ve Suriye'ye gereken bütün katkıyı vermeli." diye konuştu.

Fidan, bunun hem Suriye hem bölge için bir barış unsuru olduğunu belirterek, son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeleri genel itibariyle iyi yönde ilerlediği şeklinde değerlendirdi.

Suriye'de yaşanan bazı örgütsel propaganda faaliyetlerine işaret eden Fidan, bu faaliyetlerin çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki konumu

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır takip ettiği "tecrübeli dış politika" sayesinde Türkiye'nin hem kendi bölgesinde yapıcı rol oynadığını hem de küresel güçlerle denge politikası yürüttüğüne dikkati çekti.

Bu politikaları yürütürken Türkiye'nin menfaatinin esas merkeze alındığını belirten Fidan, ancak her zaman için "kazan-kazan politikasına" da değer verdiklerini vurguladı.

Fidan, "'Kendimiz için ne istiyorsak karşımızdaki için de aynısını istiyoruz' usulünü de devam ettiriyoruz. Zaten bu usul ve ahlak, karşımızdakileri bize güven duymaya, bizimle beraber çalışmaya iten bir husus." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada çok dinamik bir ortam olduğuna ve şartların sürekli değiştiğine dikkati çeken Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün önce Greenland'la ilgili bir askeri opsiyon durumu vardı. Dün itibariyle Sayın Trump'ın konuşmasından sonra 'askeri opsiyon olmayacak' dedi. Müzakereye dönecek. Altı ay sonra neye dönecek onu bilmiyoruz. Müzakere nasıl evrilecek onu bilmiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması ve dolayısıyla Avrupa-Rusya arasındaki barışın sağlanması konusunda sona gelmiş hususlar var. Bu olursa bölge ve dünya başka bir şekil alacak, olmazsa başka bir şekil alacak."

Fidan, bu hususların hepsinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Bunlar iyi dikkate alınmazsa sizi istikrarsızlığa iter ama iyi hesaplarsanız, buradan zarar görmeden yolunuza devam edersiniz. Biz yapıcı katkımızı oynamaya, hem barış, kalkınma, refah ve istikrarı hem de ülkemizin menfaatini korumaya devam edeceğiz. Giderek daha çok bu fikirde olan ülkelerin bizimle işbirliği arayışı içinde olduğunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanadayla gelişen işbirlikleri ve Güney Kore ile dün yapılan görüşmeye işaret eden Fidan, dünya skalasında orta güce sahip ülkelerin, giderek daha fazla bir araya gelerek, küresel süper güçlerin bıraktığı boşluklarda finans, ticaret, bölgesel ve küresel istikrar gibi konularda ne tür adımlar atması gerektiği üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Fidan, "Türkiye bu noktada da gerçekten görüşleri, işbirliği ve dostluğu aranan bir ortak, ülke, dost ve bu öyle olmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.