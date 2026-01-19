Dışişleri Bakanı Fidan'dan Heyetler Arası Telefon Görüşmeleri - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Heyetler Arası Telefon Görüşmeleri

19.01.2026 13:31
Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Gazze konusunu görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede meydana gelen diğer gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: DHA

