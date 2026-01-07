Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüşecek - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüşecek

07.01.2026 13:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın yarın Türkiye'ye ziyarette bulunması beklenen Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüşeceği bilgisini paylaştı.

Kaynaklara göre, Fidan, görüşmede Türkiye'nin Umman'la ticaret hacmini 5 milyar dolar ortak hedefine yükseltmeyi arzu ettiğini belirterek, Umman'ın bölgesel konuların diyalog yoluyla çözümüne sunduğu katkıların takdirle karşılandığını ifade edecek.

Türkiye'nin, Umman'ın komşusu olan Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasına yönelik çabaları desteklediğini kaydedecek Fidan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyinin çağrısıyla Riyad'da düzenlenmesi öngörülen konferansın Yemen'in istikrarına katkı sağlamasının temenni edildiğini vurgulayacak.

Fidan, Türkiye'nin Yemen'in egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyecek.

Gazzelilerin barınma ihtiyacı başta olmak üzere ağır kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmasının ateşkes koşullarıyla bağdaşmadığına dikkati çekecek Fidan, Gazze'ye insani yardımların yeterli miktarda ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının sağlanması konusunda uluslararası toplumun işgalci güç İsrail'e baskı yapması gerektiğini dile getirecek.

Fidan, Gazze'deki sürecin ikinci aşamaya taşınması gerektiğini ve bu kapsamda hayata geçirilmesi öngörülen mekanizmalara yönelik Türkiye'nin görüşlerinin ilgili taraflarla paylaşılmakta olduğunu aktararak, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını açıklamasının, istikrarsızlaştırıcı politikalarını bölgenin tümüne yayma hedefinin yeni bir adımını teşkil ettiğinin altını çizecek.

Suriye'nin terörden arındırılmasının Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından önemine değinecek Fidan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini ifade edecek.

Hakan Fidan, Türkiye'nin Sudan'da bir an evvel ateşkes ve barışın sağlanmasını arzu ettiğini belirtecek.

İkili ilişkiler

Türkiye ile Umman arasındaki ticaret hacmi, Kasım 2025 itibarıyla 1 milyar 182 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı 18-19 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-23 Ekim 2025'teki Umman ziyareti kapsamında, iki ülke arasında 16 belge imzalanmıştı. Bu kapsamda, ikili ilişkilerin gelecek dönemde tüm veçheleriyle ele alınmasına zemin hazırlayacak Türk-Umman Koordinasyon Konseyinin kurulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

