Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Katılacak

05.01.2026 14:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, Ukrayna'da barışın sağlanması amacıyla yapılan görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durumun ve "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun oynayacağı rolün" ele alınacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik adımlarla "barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtmesi, geçen yıl İstanbul'un taraflar arasında üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkat çekmesi, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın muhafazasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ve bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlattığını ifade etmesi bekleniyor.

Gönüllüler Koalisyonu

Londra'da 2 Mart 2025 tarihinde düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'yi temsilen katıldığı Ukrayna Konulu Liderler Zirvesi'yle hayata geçirilen Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde birden fazla toplantı gerçekleştirilirken, 15 Mart ve 25 Kasım 2025 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iştirak ederek hitapta bulunmuştu. Diğer çevrimiçi zirvelerde ise Türkiye'yi Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti.

Kaynak: ANKA

