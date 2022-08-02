Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın en büyük ticaret hacminin Asya ile Avrupa arasında olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki gelişmeler, ülkelerimizin transit rolünü ve Orta Koridor'un yükselen değerini gözler önüne seriyor. Orta Koridor ve Hazar Denizi yoluyla transit geçişler hem maliyet hem arz güvenliği bakımından öne çıkıyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Haziranda, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan formatında benzer bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu toplantıların, Türk devletlerinin arasındaki iş birliğinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ise "müttefik seviyesine" yükseltildiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la birçok üçlü ve dörtlü formatta iş birliği yaptıklarını aktardı.

Özbekistan'ın 2019'da Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye olmasını, tarihi bir adım olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, Özbekistan'ın 11 Kasım'da Semerkant'ta TDT zirvesine ev sahipliği yapacağını aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin teşkilatın dönem başkanlığını devredeceğini ve böylece teşkilatın dönem başkanlığını ilk defa üstleneceğini vurguladı.

Son yıllardaki küresel sınamalardan bölgenin de etkilendiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sınamalar karşısında birçok alanda iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Bu kriz ortamı, getirdiği risklerin yanında bizlere fırsatlar da sunuyor, bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Enerji ve ulaştırma altyapısını güçlendirmemiz kritik öneme sahip. Küresel salgın şartlarına rağmen Azerbaycan ve Özbekistan'la ikili ticaret hacmimizi artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ticari akışın tam kalbinde yer alan ülkelerimizin bu potansiyeli doğru kullanması gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la "Tercihli Ticaret Anlaşması"nın yürürlükte olduğunu, Özbekistan'la yakın zamanda bu anlaşmayı imzaladıklarını ve iç onay süreçlerini bir an önce tamamlayarak yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını söyledi.

Orta Koridor kapsamında Azerbaycan'la Bakü-Tiflis- Kars (BTK) projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük ticaret hacmi Asya ile Avrupa arasında. Bu ticari akışın tam kalbinde yer alan ülkelerimizin bu potansiyeli doğru kullanması gerekiyor. Bölgemizdeki gelişmeler, ülkelerimizin transit rolünü ve Orta Koridor'un yükselen değerini gözler önüne seriyor. Orta Koridor ve Hazar Denizi yoluyla transit geçişler hem maliyet hem arz güvenliği bakımından öne çıkıyor."

Çavuşoğlu, bu konularda hem TDT hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bünyesinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Azerbaycan- Ermenistan normalleşme müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'daki ulaştırma hatlarının bir an önce açılmasının tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl önce de Taşkent'teydim. Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, bölgemizdeki altyapı ve ulaştırma ağlarının geliştirilmesinin ele alındığı konferansa katılmıştım. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in ifade ettiği gibi, Avrasya'da ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için önem taşıyor. Bugünkü toplantımızda, bölgesel iş birliğimizin geliştirilmesi için yapılabilecekleri ele aldık. Ticaretin ve karşılıklı yatırımların teşviki için atılabilecek adımları görüştük."

Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'dan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Özbekistan'dan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Laziz Kudretov katıldı.