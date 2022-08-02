Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

02.08.2022 12:17
Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın en büyük ticaret hacminin Asya ile Avrupa arasında olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki gelişmeler, ülkelerimizin transit rolünü ve Orta Koridor'un yükselen değerini gözler önüne seriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın en büyük ticaret hacminin Asya ile Avrupa arasında olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki gelişmeler, ülkelerimizin transit rolünü ve Orta Koridor'un yükselen değerini gözler önüne seriyor. Orta Koridor ve Hazar Denizi yoluyla transit geçişler hem maliyet hem arz güvenliği bakımından öne çıkıyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Haziranda, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan formatında benzer bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu toplantıların, Türk devletlerinin arasındaki iş birliğinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin ise "müttefik seviyesine" yükseltildiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la birçok üçlü ve dörtlü formatta iş birliği yaptıklarını aktardı.

Özbekistan'ın 2019'da Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye olmasını, tarihi bir adım olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, Özbekistan'ın 11 Kasım'da Semerkant'ta TDT zirvesine ev sahipliği yapacağını aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin teşkilatın dönem başkanlığını devredeceğini ve böylece teşkilatın dönem başkanlığını ilk defa üstleneceğini vurguladı.

Son yıllardaki küresel sınamalardan bölgenin de etkilendiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sınamalar karşısında birçok alanda iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini belirterek, "Bu kriz ortamı, getirdiği risklerin yanında bizlere fırsatlar da sunuyor, bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Enerji ve ulaştırma altyapısını güçlendirmemiz kritik öneme sahip. Küresel salgın şartlarına rağmen Azerbaycan ve Özbekistan'la ikili ticaret hacmimizi artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ticari akışın tam kalbinde yer alan ülkelerimizin bu potansiyeli doğru kullanması gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la "Tercihli Ticaret Anlaşması"nın yürürlükte olduğunu, Özbekistan'la yakın zamanda bu anlaşmayı imzaladıklarını ve iç onay süreçlerini bir an önce tamamlayarak yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını söyledi.

Orta Koridor kapsamında Azerbaycan'la Bakü-Tiflis- Kars (BTK) projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük ticaret hacmi Asya ile Avrupa arasında. Bu ticari akışın tam kalbinde yer alan ülkelerimizin bu potansiyeli doğru kullanması gerekiyor. Bölgemizdeki gelişmeler, ülkelerimizin transit rolünü ve Orta Koridor'un yükselen değerini gözler önüne seriyor. Orta Koridor ve Hazar Denizi yoluyla transit geçişler hem maliyet hem arz güvenliği bakımından öne çıkıyor."

Çavuşoğlu, bu konularda hem TDT hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bünyesinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Azerbaycan- Ermenistan normalleşme müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, Güney Kafkasya'daki ulaştırma hatlarının bir an önce açılmasının tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl önce de Taşkent'teydim. Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen, bölgemizdeki altyapı ve ulaştırma ağlarının geliştirilmesinin ele alındığı konferansa katılmıştım. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in ifade ettiği gibi, Avrasya'da ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için önem taşıyor. Bugünkü toplantımızda, bölgesel iş birliğimizin geliştirilmesi için yapılabilecekleri ele aldık. Ticaretin ve karşılıklı yatırımların teşviki için atılabilecek adımları görüştük."

Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'dan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Özbekistan'dan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Laziz Kudretov katıldı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov'la görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov'la görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:22 ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
13:17 Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement