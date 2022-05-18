BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Çavuşoğlu: "Küresel gıda güvenliği için Ukrayna'daki savaş sona erdirilmeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesini sağlamak için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı Bakanlar Toplantısında konuştu.

Dünyadaki açlık krizinin en büyük nedenlerinden birinin çatışmalar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre şu an 800 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bunların yüzde 60'ının çatışma bölgelerinde bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle, Rusya-Ukrayna çatışması ve Rusya'nın saldırganlığı, başlıca küresel gıda tedarikçisi olan her iki ülkenin de üretim ve ihracat yeteneklerini azaltması nedeniyle küresel gıda güvenliğini doğrudan etkileyeceği için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesini sağlamak için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var. Bu, bu savaşı sona erdirmemiz ve çatışmaların barışçıl çözümü konusunda çalışmamız için bir başka nedendir."

Türkiye'nin politikalarının merkezinde insani yaklaşımın olduğunu ve BM'nin insani operasyonlarını hem personel konuşlandırması hem de yardım dağıtımı bakımından kolaylaştırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, gıda güvenliğini sağlamak için insani koridorlar oluşturma çabalarını da desteklediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tüm bu çabalara rağmen, daha yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'nin küresel gıda güvenliği eylem çağrısını desteklemek için altı maddelik paketi uygulayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. En çok etkilenen ülkelere satış ve teknik uzmanlık sağlayacağız. En çok etkilenen ülkelere fayda sağlamak için ulusal ticareti kolaylaştırma önlemleri üzerinde çalışacağız. Başta mültecilere gıda yardımı olmak üzere farklı türde destekler sağlayacağız." dedi.

BM Gıda Sistemi Zirvesi taahhütlerine bağlılığı teyit ettiklerini ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, "21. yüzyılda kıtlığın ne yeri ne de mazereti var. Bugün için zemin hazırladığımız eylemler, ortaya çıkan bir krizi hafifletecek, tarımı iyileştirecek ve hayat kurtaracaktır. Türkiye harekete geçmeye hazır ve isteklidir, küresel gıda güvenliği eylem çağrısı için yol haritasını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.