Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrika'ya Taziye Mesajı

27.01.2026 20:46
Dışişleri Bakanlığı, Afrika'daki sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenler için taziye yayımladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve can kaybı yaşanan tüm ülkelerin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

21:18
