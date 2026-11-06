Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'ın yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'ın yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY\'ın yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi
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1 yorum

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı bir geminin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde izinsiz bilimsel araştırma yapma girişiminde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gemi için yayımlanan seyir ikazlarının Türkiye tarafından iptal edildiği belirtilirken, deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den muvafakat alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye, Fransız bayraklı bir geminin kıta sahanlığı sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı bilimsel araştırma faaliyetine karşı harekete geçti.

YUNANİSTAN VE GKRY'NİN SEYİR İKAZLARI İPTAL EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız bayraklı bir geminin Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik gayrihukuki bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından söz konusu faaliyet için yayımlanan yetkisiz seyir ikazlarının Türkiye tarafından iptal edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'ın yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

TÜRKİYE'DEN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Bakanlık, geminin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetin Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kalan bölümü için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den muvafakat alınması gerektiğini vurguladı. Söz konusu izin sürecinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekildi.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI KORUMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya devam edeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz."

Dışişleri BakanlığıDoğu AkdenizYunanistanTürkiyeFransızGündemGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Yunan otur yerıne...tepemizi attirma... 0 0
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