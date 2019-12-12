Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz.

Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır" denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.


Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır. Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir" denildi.


Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:


"Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, S 400, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı
ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki yaptırım hazırlığına yönelik açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
08:31 İbrahim Kalın'dan yaptırım tasarısı açıklaması: Trump'ın bir noktadan sonra eli kolu bağlı - Son Dakika
08:17 Muharrem İnce'den, canlı yayında açıklama yapan Talat Atilla'ya yanıt verdi: Dava açılmalı - Son Dakika
08:01 İsrail bir yılda üçüncü kez sandık başına gidiyor - Son Dakika
08:01 Olası ABD yaptırımları Türk ekonomisini nasıl etkiler? - Son Dakika
07:50 Guardian: Erdoğan, İngiltere için savunma alanında giderek daha riskli bir ortak olabilir - Son Dakika
07:36 İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 08:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]