Dışişleri Bakanlığından Başkonsolos Arıkan'ın katili Ermeni teröristin salıverilmemesi çağrısı... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, ABD makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de ABD'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.

"Amerikan ilgili makamlarına Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmemesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bu katilin salıverilmesinin, dünyanın her yerindeki aşırılık yanlılarına hizmet edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Sasunyan'ın tahliyesi halinde görevi başındaki diplomatlara karşı nefret suçlarının ve terörist saldırıların affedilebileceği mesajı verileceğine işaret edilerek "Son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan böyle bir gelişmeye karşı uluslararası toplumu dayanışmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen Arıkan'ın katili Sasunyan için 27 Ocak'ta Kaliforniya'da gerçekleştirilen duruşmada şartlı tahliye kararı çıkmıştı. Kararın, Kaliforniya Valisinin onayına tabi ve temyize açık olduğu belirtilmişti.