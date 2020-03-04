Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı İmamali Rahmana tebrik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı İmamali Rahmana tebrik mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı İmamali Rahmana tebrik mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'da gerçekleşen Temsilciler Meclisi seçimlerinde başarı elde eden Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a tebrik mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı İmamali Rahmana tebrik mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'da gerçekleşen Temsilciler Meclisi seçimlerinde başarı elde eden Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a tebrik mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi seçimlerinin dost Tacikistan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerde elde edilen başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı ve lideri olduğu Halkın Demokratik Partisi'ni tebrik ediyoruz. Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde ve yüzde 86,4 gibi yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi. - ANKARA

İmamali Rahman, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
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