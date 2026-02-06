Dışişleri'nden 6 Şubat Depremi Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olan 6 Şubat depremlerinde, aralarında Bakanlığımız mensupları Büyükelçi Devrim Öztürk ile memur Gökhan Aytaç'ın da bulunduğu on binlerce vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü halen yüreklerimizde hissediyoruz" mesajını yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

