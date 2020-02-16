Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım - Son Dakika

Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım

14 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.

Dışişleri'nden şehit Başkatip Oktar Cirit için paylaşım, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.


Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü ASALA tarafından 16 Şubat 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçiliğimiz Başkatibi Oktar Cirit'i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitler" notuyla Oktar Cirit'in fotoğrafını paylaştı. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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