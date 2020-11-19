Dışişleri'nden Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki: Son derece vahim bir adım - Son Dakika

Dışişleri'nden Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki: Son derece vahim bir adım

19.11.2020 19:33

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacının yattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesinin, "son derece vahim bir adım" olduğu vurgulandı.

"SORUMSUZCA ATILAN ADIMLAR FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜKLERİNE HALEL GETİREMEYECEK"

Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı çizilen açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri'nden Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki: Son derece vahim bir adım

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri'nden Pompeo'nun Batı Şeria ziyaretine tepki: Son derece vahim bir adım - Son Dakika


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