Diskalkuli Derneğinden "Haydi, Eller Havaya" projesi - Son Dakika

Diskalkuli Derneğinden "Haydi, Eller Havaya" projesi

16.12.2020 09:22
Diskalkuli Derneğinden

Muş'ta faaliyetlerini sürdüren Diskalkuli Derneği, matematiksel hesaplarda parmaklarını kullanan çocukların bu alışkanlıklarını daha etkili kullanmaları için yeni bir projeye imza atarak "Haydi, Eller Havaya" projesini hayata geçirdi.

Muş'ta faaliyetlerini sürdüren Diskalkuli Derneği, matematiksel hesaplarda parmaklarını kullanan çocukların bu alışkanlıklarını daha etkili kullanmaları için yeni bir projeye imza atarak "Haydi, Eller Havaya" projesini hayata geçirdi.

Daha önce de başarılı projelere imza atan Diskalkuli Derneği, bu kez de "Haydi, Eller Havaya" diyor. Diskalkuli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Mutlu, yeni projeleri ile amaçlarının parmakla saymanın ve parmakla hesap yapmanın matematik öğrenme güçlüğüne (diskalkuli) sahip çocuklar için önemine dikkatleri çekmek olduğunu belirtti. Diskalkulisi olan çocukların çok basit matematiksel işlemleri yaparken bile parmaklarını kullanma eğiliminde olduklarını ifade eden Mutlu, parmakla saymanın öğretmenler ve ebeveynler tarafından terk ettirilmeye çalışılmasının doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi. Mutlu, burada sergilenmesi gereken doğru yaklaşımın, parmakların bu çocuklar için ne kadar önemli olduğunun farkına varıp, matematik öğretiminde parmakların nasıl daha etkili kullanılabileceğinin bilinmesi olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Muş Alparslan Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olan Mutlu, parmakların matematik öğretiminde önemini ortaya koyan bir dizi etkinliğe bu proje kapsamında yer vereceklerini ifade etti. Diskalkuli ile ilgilenen herkesin, derneğin sosyal medya hesaplarını takip ederek bu çalışmalardan haberdar olabileceğini ifade eden Mutlu, "Parmakların çok eski zamanlardan beri, çok farklı kültürlerde ve çok farklı şekillerde matematik eğitiminde kullanıldığını görüyoruz. En güncel bilimsel bulgular da, saymak için kullandığımız beyin bölgesi ile parmaklarımızı kontrol eden beyin bölgesinin örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Elbette biz bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Matematikte öğrenme güçlüğü yaşamayan çocuklar bir noktadan sonra işlemleri zihinden yapmaya başlarlar. Bununla birlikte diskalkulik çocukların hesaplama yaparken parmaklarını kullanma istek ve eğilimlerini terk edemediklerini görüyoruz. Bazı eğitimciler ve ebeveynler tarafından bu zorunlu ve faydalı alışkanlıklarını bırakmaya zorlandıklarını ise üzülerek müşahede etmekteyim. Zira bu ısrar, bu çocuklarda mevcut olan kaygı durumunu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Açıkçası biz onlardan sahip oldukları biricik enstrümanlarını terk etmelerini istemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. O yüzden 'Haydi, Eller Havaya' diyoruz, o yüzden 'On Parmakta, Yüz Marifet' diyoruz. Sizlerin aracılığıyla da herkesi bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" dedi. - MUŞ

Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi
Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi
Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi
Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi
Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi
Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi
Diskalkuli Derneğinden Haydi, Eller Havaya projesi

Yönetim Kurulu, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diskalkuli Derneğinden 'Haydi, Eller Havaya' projesi - Son Dakika


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