Divriği'de İşçiler Birlik İçin Eylemde

04.02.2026 17:49
Divriği'deki maden işçileri, 73. günde birlik çağrısıyla eylemlerini sürdürüyor.

(ANKARA)- Dev Maden-Sen Genel Başkan Yardımcısı Haluk Özsoy, Sivas Divriği'de maden işçilerinin eylemlerinin 73. gününde, "Burada ya hep beraber oturup ekmek yiyeceğiz ya da hiç kimse ekmek yemeyecek. Bu konu da net olmamız lazım. Biz birlik olursak kendi yolumuzu çizeceğiz. Birliği sağladığımız sürece biz yolumuzu çizeceğiz, patron o yolda yürüyecek" açıklamasını yaptı.

OYAK, özelleştirme politikaları kapsamında devraldığı Divriği'deki yer altı madenciliği operasyonlarını 2026 itibarıyla durdurma kararı alarak işten çıkarmalara başlamıştı. DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen'in başlattığı eylem ise 73. gününde devam ediyor.

İşçiler bugün Divriği Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı, davul zurna eşliğinde halay çekti ve esnafı ziyaret etti. Meydanda bir açıklama yapan Dev Maden-Sen Genel Başkan Yardımcısı Haluk Özsoy, şunları söyledi:

"Bugüne kadar patronun elinde olan ipler, bugünden itibaren, şu kalabalığı gördüğümüz andan itibaren işçinin eline geçti artık işler. Bize ne yapıldı orada? İnsan yerine konulan bir hareket biçimi belirlenmedi maalesef orada. Sizleri insan olarak görmediler, sizlere verilecek para için dediler ki, 'Ben bunu çöpe atarım, yine de işçiye vermem' dediler. Burada herkesi mağdur ettiler. Kışın ortasında çöp poşeti gibi herkesi kapının önüne koyup kendi karlarını kısmamak için, kar elde edebilmek için 'Ben 3-5 ay bekleteceğim' dediler. Kapatılacak mı sanıyorsunuz bu maden? Her yer cevher dolu, burayı bırakıp giderler mi? Bunların derdi: Bu işçileri 60 bin liraya değil de asgari ücretten hallice ücretlerle ölümü göstererek hastalığa razı edip geri almak."

Siz insansınız, işçisiniz. Kimse size ekmek vermiyor. Sizin sırtınızdan ekmek yiyorlar. Ekmek de değil, yatlar katlar kazanıyorlar. Bugünden itibaren şunu söylememiz lazım: Burada ya hep beraber oturup ekmek yiyeceğiz ya da hiç kimse ekmey yemeyecek. Bu konu da net olmamız lazım. Biz birlik olursak kendi yolumuzu çizeceğiz. Birliği sağladığımız sürece biz yolumuzu çizeceğiz, patron o yolda yürüyecek. Hep birlikte örgütlü hareket etmemiz lazım. Burada gelip kamu madenini çıkarıyorlar, dünyanın 2. şirketi oluyorlar, 1 yıl içinde 465 milyon dolar kar ediyorlar, o kar düşmesin diye eziyet ediyorlar. Onların avukatları, milyon dolarları, gücü var. Bizim tek gücümüz birlikte olmak. Divriği'nde bugün işçi kendi kaderini çizmek için burada. Bu, bugün burası için bir dönüm noktası. Karının yüzde 2'sini buraya bırakmak zorunda."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

