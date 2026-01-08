Diyadin'de Öğrenciden Örnek Çevre Bilinci - Son Dakika
Diyadin'de Öğrenciden Örnek Çevre Bilinci

08.01.2026 12:37
Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci, çevre bilincini artırdığı için ödüllendirildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen anlamlı bir sosyal deney, örnek bir davranışı gözler önüne serdi

Çevre bilinci ve sorumluluk duygusunu pekiştirmek amacıyla okul koridorlarına bırakılan çöp paketleri, duyarlı bir öğrenci tarafından fark edilerek ilgili alana götürüldü.

Bu bilinçli davranış, öğrencilerine her zaman örnek olan öğretmenin çevreye karşı gösterdiği duyarlılıkla birleşince takdire değer bir tablo ortaya çıktı. Sergilenen bu örnek tutum, okul müdürü Serdar Yaşlı tarafından ödüllendirilerek anlamlı bir davranışa karşılık verildi.

Kameralara yansıyan bu güzel anlar, çevreyi korumanın ve değerlere sahip çıkmanın küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıklarla mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi. Sergilenen duyarlılık, izleyenlerin takdirini topladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

