Diyadin Öğrencilerinden Adıyaman'a Mektup Desteği

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Adıyamanlı arkadaşlarına mektup yazdı.

Diyadin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Adıyaman Zey Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine destek ve dayanışma duygularını iletmek adına mektup kaleme aldı.

Öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar, çantalar ve çeşitli hediyeler, kaymakamlık koordinesinde Adıyaman'a gönderildi.

Videoda arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan öğrenciler, "siz her zaman kalbimizdesiniz", "sizi çok sevdiğimi belirtmek için bu mektubu özenerek yazdım" ve "sizleri çok seviyoruz" ifadesini kullandı.