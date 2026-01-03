Karla Mücadele ile Hastaya Ulaşım

VAN'ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan diyaliz hastası Gülten Peköz (75), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından sağlıkçılar tarafından evinden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Taşevler Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Gülten Peköz'ün rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Kırsal mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle de karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından sağlık ekipleri Peköz'ün evine ulaştı. İlk müdahalenin ardından Peköz, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Peköz'ün yakınları, ekiplere teşekkür etti.