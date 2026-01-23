Diyanet Başkanı Arpaguş, Fetai'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai ve beraberindeki heyet, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Arpaguş, Fetai'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Fetai ise kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Arpaguş'a teşekkür etti.
Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de hazır bulundu.
