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"Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

"Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı

16.12.2021 16:57

"Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı "Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesinin imza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyuran Peygamber Efendimizin (s.a.s.

"Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı

ANKARA - "Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesinin imza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyuran Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bu müjdesine nail olmak için önemli bir proje" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı arasında "Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Diyanet İşleri Başkanlığı adına Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ile MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atalay protokolü imzaladı.

Başkan Erbaş: "En hayırlı insanlardan olma noktasında önemli bir adım"

İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, protokolün hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfı ve MÜSDAV olarak iki önemli vakfımız var. Böyle bir projeyi gündeme getirmiş olmasından dolayı MÜSDAV yönetimini tebrik ediyorum. "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." buyuran Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bu müjdesine nail olmak için gerçekten önemli bir proje. Bir hafızımızın hafızlığını desteklemek, en hayırlı insanlardan olma noktasında önemli bir adım atmaktır." diye konuştu.

Dinç: "Milletimizin 'keşke bizim de bir hafızımız olsaydı' düşüncesine umut oldu"

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de, milletin gönlünde hafızların önemli bir yeri olduğuna değinerek, "Kendisi hafız olamamış vatandaşlarımızın mutlaka hayalinde ve gönlünde; 'keşke bizim de bir hafızımız olsaydı' düşüncesi öteden beri var. Bizde MÜSDAV'ın bu anlamda ortaya koyduğu "Bir hafız yetiştiriyorum" projesi özellikle bu beklenti içerisinde olan vatandaşlarımıza bir umut olmuştur." ifadelerini kullandı.

Atalay: "Hayırseverlerimiz bağışlarını MÜSDAV web sayfasından yapabilirler"

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atalay ise MÜSDAV'ın dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprülerini kurmak, İslam dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıf olduğunu bildirdi.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilere MÜSDAV tarafından verilecek olan eğitim bursunun öğrencilere daha iyi bir şekilde eğitim görmelerine katkı sunacağını belirten Atalay, hayırseverler yardımlarını MÜSDAV vakfının web sayfasından online şekliyle yapabileceklerini söyledi.

Hafızlığını tamamlayan öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim dersleri verilecek

'Bir Hafız Yetiştiriyorum' projesi çerçevesinde, Türkiye genelinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere aylık 250 TL olmak üzere bir yılda toplam 3 bin TL'lik burs imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra öğrencilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında da giyim yardımı yapılacak. Ayrıca projede hafızlığını tamamlayan öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim dersleri verilmesi planlanırken üniversite sınavında akademik başarı gösteren hafızlara maddi destek sağlanması amaçlanıyor.

Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı
Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir Dinç, Müslüman, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika


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