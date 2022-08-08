Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır - Son Dakika
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Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır

08.08.2022 12:32
Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, adaletsizliğe karşı onurlu mücadelenin sembolü olan Kerbela olayının tarifi imkansız eleminin muharrem ayında yeniden yaşandığını ifade etti. İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde yanmaya devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Müslümanlar hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılarak bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek zorundadır" sözlerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, muharrem ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Muharrem ayının, Hz.Muhammed tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirildiğini belirten Erbaş, hicri takvimin başlangıcı olması açısından da bu ayın, "Müslümanların bir muştu serinliğinde yeni başlangıçlara doğru hicret yürüyüşünü hatırlattığını" kaydetti.

"ACININ VE HÜZNÜN ORTAK İFADESİ OLMUŞTUR"

Muharrem ayının 10'uncu gününün de Aşure Günü olarak idrak edildiğini hatırlatan Erbaş, bu ayın aynı zamanda ehlibeytten Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'daki şehadetinin acısını ve hüznünü taşıdığını ifade etti.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Muharrem ayı, acı dolu zamanlardan yüreğimize hüzünle akıp geldiğinde, o tarifi imkansız elemi adeta yeniden yaşarız. Müslümanların yüreğini derinden yaralayan bu elim vaka, yüzyıllar boyu, hangi coğrafyadan, hangi ırktan, hangi mezhepten ve hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanlar için aynı acının ve hüznün ortak ifadesi olmuştur.

Elbette, Kerbela hadisesinin, tarihte yaşanmış bir acı olayın ötesinde çağları aşan mesajları vardır. Bu açıdan Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin, haksızlık karşısında kıyama duruşun ve hakkaniyetten vazgeçmeyişin bir sembolüdür. Her türlü zulme karşı hak-hakikat adına asil bir yürüyüşün, vefanın ve sözüne sadık kalmanın simgesidir."

"MÜSLÜMANLARIN COĞRAFYASI HÜZÜN DİYARLARINA ÇEVRİLDİ"

Kerbela'da şehit edilen, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın timsali Hz. Hüseyin ve yakınlarının zulüm karşısında gösterdiği onurlu mücadele ile hak yolunda yürüyenlerin gönüllerinde yer ettiğini belirten Erbaş, onları şehit edenlerin ise insanlık tarihinin karanlık sayfalarında sonsuza dek mahkum edildiğini kaydetti.

"Bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir" ifadelerini kullanan Erbaş, İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar, işgaller, yoksulluk ve yalnızlık gibi sıkıntıların Müslümanların coğrafyasını adeta hüzün diyarlarına çevirdiğini belirtti.

"MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİRLER"

Nice canların İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde yanmaya devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Bu zor süreçte Müslümanlar hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılarak, 'Müminler ancak kardeştirler.' (Hucurat, 49/10.) ayetinin mesajını hayata hakim kılmak zorundadır. Kerbela gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup feraset ve aklıselim ile hareket ederek bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, başta Hz. Hüseyin olmak üzere bütün Kerbela şehitleri ile din, iman, mukaddesat uğruna, hak ve hakikat yolunda canlarını feda edenleri rahmetle andı, muharrem ayının fitne, karmaşa ve kavgaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

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