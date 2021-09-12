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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da Hafızlık İcazet Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da Hafızlık İcazet Programı'na katıldı Açıklaması

12.09.2021 17:57
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da Hafızlık İcazet Programı'na katıldı Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır Ulu Cami'de gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır Ulu Cami'de gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Programı'na katıldı.

Erbaş, Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen gençlerin hafızlık icazet merasimi vesilesiyle Diyarbakır'da bulunduklarını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

İslam dininde hafızlığın önemine değinen Erbaş, "Hafızlığını tamamlamış kardeşlerimizin ve gençlerimizin icazetlerini almak için düzenlenen merasim, merasimlerin en hayırlısıdır. Ruhumuza, hayatımıza şifa ve rahmet olan zihinlerimizi aydınlatan ve bizlere sonsuz ufuklar açan yüce kitabımızın ezberlenmesinin heyecanı bizi bu güzel mekanda, Anadolu'muzun belki de ilk ezanının okunduğu bu diyarda, Diyarbakır Ulu Cami'de buluşturdu." diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir." diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim hakkı hakikati, ilmi irfanı, edebi hikmeti, adaleti, sevgi ve saygıyı, merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba, anne, aile, eş ve iyi evlat olmayı öğretiyor. Yoksa insanlık karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkacak. Kur'an-ı Kerim insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitaptır. Bu kitaba ve onun gösterdiği ilkelere sığınarak yüceltir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeli ve onun hayat veren ilkelerini mesajlarını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olmalıyız. Onun lafzını en doğru şekilde okumak, manasını okumak ve ahkamını yaşamak için gayret sarf etmeliyiz."

Türkiye'de her geçen gün Kur'an-ı Kerim okuma azmi ve heyecanının arttığını belirten Erbaş, gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Hafızlık öğrencilerine eğitim öğretim hayatlarında da başarı göstermeleri konusunda telkinde bulunan Erbaş, Kur'an kurslarında ve camilerde görev yapan, hafız yetiştiren imam ve vaizlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından bazı hafızlar Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu.

Daha sonra yapılan duanın ardından temsili olarak hafızlık beratı almaya hak kazanan 93 öğrenciden 2'sine hafızlık beratları verildi.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da Hafızlık İcazet Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika


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