Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Gelecek Planları" konulu uluslararası toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler, aynı inancın ve dilin, ortak tarihin ve kültürün mensupları olarak Maveraünnehir Havzası'ndan yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş'ın video konferans sistemi ile düzenlenen "Gelecek Planları" konulu uluslararası toplantıda yaptığı konuşmada, İmam Maturidi Araştırma Merkezi'nin uluslararası ilk etkinliğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde Ali Mecliste yaptığı konuşmasındaki, "Kalpleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda kardeşlik en kıymetli hazinedir. Kardeş ülke Özbekistan'ın 1991 tarihinde bağımsızlığını tekrar kazanması, Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. 1996 yılında imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor." sözlerini anımsattı.

İslamın, insanlığın huzur, hukuk ve güzel ahlak çizgisini ifade ettiğini belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, Hazreti Muhammed'in izinde yürüyen Müslümanların, Endülüs'ten Fergana vadisine, peygamberlerin mirası üzerine yükselen, hikmete dayalı köklü bir ilim geleneğiyle büyük medeniyetler kurup insanlığın ufkunu aydınlattıklarını belirtti.

Maveraünnehir Havzası'nın İslam medeniyetinin güzide merkezlerinden biri olduğuna aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Maveraünnehir Havzası, tam anlamıyla bir ilim, irfan ve hikmet merkezidir. Nitekim Biruni, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Uluğbey gibi dünyayı aydınlatan bilim adamları bu topraklarda yetişmiştir. İmam-ı Buhari, İmam-ı Maturidi, İmam-ı Tirmizi, Ebü'l-Muin en-Nesefi, Bahauddin Nakşibendi ve daha nice alimler ve gönül erleri, bu toprakların insanlığa armağanıdır. Yüzyıllar sonrasına yön verecek eserler telif eden bu alimlerimiz, İslam'ın huzur, hikmet ve esenlik iklimini bütün dünyaya taşımışlardır. Bizler, aynı inancın ve dilin, ortak tarihin ve kültürün mensupları olarak Maveraünnehir havzasından yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz."

"Çözüm odaklı ve kuşatıcı çalışmalar yapmalıdır"

Taşkent Uluslararası İslam Akademisi bünyesinde faaliyete başlayan İmam-ı Maturidi Uluslararası İlmi Tedkikat Merkezi'nin çalışmalarını da değerlendiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Kanaatimce, bu ilmi merkezin önemli bir görevi de ilim ve irfan geleneğimizden alacağı güç ve motivasyonla İslam dünyasının kendi iç meselelerini, kendi dinamikleriyle çözmenin yollarını aramak olmalıdır. Hatta bütün dünyanın meselelerini sahiplenerek özellikle son asırlarda ortaya çıkan bireysel ve sosyal bunalımlar, insanlığı tehdit eden inanç ve ahlak krizleri, umutsuzluk ve sosyal sorunlar konusunda da çözüm odaklı ve kuşatıcı çalışmalar yapmalıdır."

Erbaş, insanlığın temel meselelerini çözme noktasında güven ve umut veren bir düşüncenin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kuşkusuz bu da ancak ilim, irfan ve hikmeti önceleyen bir yaklaşımla mümkündür. ve bu topraklar, bunu yapabilecek birikim ve anlayışa sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, İmam Maturidi Araştırma Merkezi'nin yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.