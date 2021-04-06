Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Teravih namazının korona önlemleri nedeniyle evlerde kılınacağını açıklayan Erbaş, "Çok merak edilen aşı orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. Erbaş ifadelerinde, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" sözlerine yer verdi.