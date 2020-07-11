Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun." dedi.

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Erbaş, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Erbaş, "Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek geçti. Sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan, sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile bütün İslam dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlık için önemli bir değerdir, önemli bir mabettir." diye konuştu.

Caminin, 1500 yılı aşkın tarihi geçmişi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Dolayısıyla ben bütün insanlığın esasında içinde ibadet edilebilen bir mabede dönüştürülmüş olmasının, aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayret içerisinde olduklarını da belirterek "Cami, kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalara başladık. İçinde mektep olan, içinde bütün insanlığa hizmet edebilecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk cuma namazını kılarak inşallah hizmete açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İbadete hazırlama sürecinde camiyi ziyaret edeceklerini belirten Erbaş, "Neler gerektiği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:14 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

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