Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın - Son Dakika

Aile: Sevgi, Şefkat ve Merhamet" konulu Yurt Dışı Aile Semineri programına eşiyle birlikte katılım sağlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bekarlara çağrıda bulundu. Düzenlenen programa torunlarıyla katılan Erbaş ailesi, aile kavramına yönelik samimi açıklamalar yaptı.

"EVLİLİKTE SABIR ÇOK ÖNEMLİ"

Erbaş, bekarlara tavsiye verdiği açıklamasında evlilikten korkulmaması gerektiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Ali Erbaş, evlilikte paylaşmanın önemine vurgu yaptı. "Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ama korkulacak bir şey olmadığını da vurgulamamız lazım." diyen Erbaş, evliliğe adım atıldığında sabrın ailenin yürümesi için en öncelikli şeylerden olduğunu da belirtti.

"BEKARLARIMIZA TAVSİYEMİZ OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Evlilikte paylaşmak vardır. Sorumluluğu karşılıklı paylaşırlarsa bu kolaylaşır. Korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Bekarlarımıza tavsiyemizi yapmış olalım. Hatta çocuklarla bu sorumluluğu paylaşmak lazım. Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ama korkulacak bir şey olmadığını da vurgulamamız lazım."