Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı

10.12.2021 21:16

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaş haddinden dolayı emekli olacak Bursa İl Müftüsü İzani Turan için düzenlenen "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaş haddinden dolayı emekli olacak Bursa İl Müftüsü İzani Turan için düzenlenen "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, Bursa İl Müftüsü İzani Turan için hazırlanan video gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Prof. Dr. Ali Erbaş, Turan'ı resmi olarak uğurlayacaklarını ancak kendisinin hizmete devam edeceğini söyledi. Turan ile tanışıklığının çok eski olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Kendisini tanıdığım kadarıyla her zaman yüzümüzü ak edecek güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri yaptığına şahidiz. Şu ana kadar 33 ilimizde il buluşmaları gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, üniversiteli öğrencilere hitap ederek ve merkezden mezraya tüm hocalarımızın katıldığı toplantılar yapıyoruz. Orada konuşmamı bitirirken onlara diyorum ki 'Bakınız değerli hocalarım bizler Peygamber'in varisleriyiz, ulema ve alimler ancak peygamberlerin varisleridir."

Hakkın batıla galip gelmesi için çalışacaklarını dile getiren Erbaş, tüm Diyanet çalışanlarını bu şekilde hareket etmesi gerektiğini aktardı. Diyanet İşleri Başkanlığının 120 ülkede temsil edildiğine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla da 149 ülkeye ulaşıyoruz elhamdülillah. Türkiye Diyanet Vakfı bu ülkelere kurban vesilesiyle, ramazan vesilesiyle mi ulaşıyor? Sadece bir ramazan paketi, sadece bir kurban hissesi götürmüyor. Milletimizin cömertliğini, yardımseverliğini götürüyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece 255 ayette bahsedilen infakın örneklerini gösteriyor. İsarın örnekliğini gösteriyor. O yüzden bütün bu hizmetlerin tepe noktasında illerimizde müftülerimiz var. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bırakmış olduğu emaneti Cenabıhakk'ın kendisine nasip etmiş olduğu ömrü yerine getiren müftülerimiz var."

Bursa İl Müftüsü İzani Turan ise programın ve hazırlanan video gösteriminin kendisini duygulandırdığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde çalışmanın kendisi için bir onur vesilesi olduğunu anlatan Turan, kendisini yalnız bırakmayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Programa eski bakanlardan Faruk Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve din görevlisi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, program sonunda Turan'a hediye takdiminde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vefa ve Veda Gecesi programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzani Turan, Asker, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Vefa ve Veda Gecesi' programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Köpek, kedi, horoz ve tavuklar zehirli yiyecek sebebiyle öldü 21:26 Köpek, kedi, horoz ve tavuklar zehirli yiyecek sebebiyle öldü
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
21:26 Köpek, kedi, horoz ve tavuklar zehirli yiyecek sebebiyle öldü
21:25 Tokat yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
21:13 Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir
20:49 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri
20:33 TPAO, müjdeyi verdi: Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfedildi
20:07 Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı
19:59 3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:53 Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
19:39 Marcelo Bielsa, Orkun'u takımda görmek istiyor
19:10 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Tokat yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti Tokat yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti         
21:25
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 21:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefa ve Veda Gecesi" programına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement