Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönergesi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönergesi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kur'an kursları ve yurtlara yönelik yönergeye ilişkin, "Medyada bahsedilen husus yeni yazılan bir madde değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönergesi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kur'an kursları ve yurtlara yönelik yönergeye ilişkin, "Medyada bahsedilen husus yeni yazılan bir madde değildir. 2012 yılından beri yürürlükte olan bir maddenin yeni yönergede de yer aldığı biçimidir." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, AA muhabirine, son günlerde "Diyanet'in Kur'an kurslarını kapatacağı"na yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi'nde yer alan "Vakıf ve dernekler de dahil olmak üzere Başkanlık dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi tarafından Kur'an kursu açılamaz." maddesinin 2012 senesinde yayınlanan yönetmelikte de aynen yer aldığını ifade eden Dinç, yeni yönergede bu maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kurslarının yönetimi, Kur'an kurslarında yapılan eğitimle alakalı yasanın kendine verdiği yetki çerçevesinde iç hizmete yönelik yönergede teknik değişiklikler yaptığını hatırlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Bu genelgeyle tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde ve görev alanı içerisinde yürütülen Kur'an öğretim ve eğitimi, din eğitimiyle alakalı hususları, burada yapılacak olan görevleri, açılış kapanış şartlarını, bunlarla ilgili tamamen iç hizmete yönelik bir yönerge hizmeti güncellemesine gidilmiştir. Medyada bahsedilen husus yeni yazılan bir madde değildir. 2012 yılından beri yürürlükte olan bir maddenin yeni yönergede de yer aldığı biçimidir. Bundan 'Diyanet İşleri Başkanlığı vakıflar ve dernekler tarafından açılan Kur'an kurslarını kapatacak, Kur'an eğitimini engelleyecek.' gibi bir mana çıkarmak çok maksatlıdır, işi çarpıtmadır. 2012 yılında bu hizmet nasıl yönetiliyorsa bundan sonra da aynı şekilde yürütülecektir."

Sadece ilkeler belirtildi

İl ve ilçe müftülükleri koordinesinde Kur'an kursu öğreticilerinin kontrolünde yaklaşık 1 milyon kişinin kurslarında Kur'an eğitimi ve öğretimi aldığına değinen Dinç, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız hem Anayasa'nın 24. maddesi, hem kuruluş amacı hem de kendi görevlerimiz çerçevesinde, kendisine verilen 633 sayılı kanunda belirtilen vazifelerini yerine getirmektedir. Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığımızın herhangi bir kursu kapatma gibi görevi de yoktur. Sadece ilkeler belirtilmiştir. Haberlere konu olan maddenin yeni bir maddeymiş gibi yeni bir engelleyici hükümmüş gibi basına yansıtılması tamamen gerçek dışıdır. Bu maksatlı ve yıpratma amaçlı bir konu olarak görülmüştür. Bu anlamda değişen bir şeyin söz konusu değil. Toplumu birleştirici yöntemle hizmeti sunmak özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın asli vazifesidir."

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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