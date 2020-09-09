Diyanet-Sen'den imam hatiplilere yönelik ifadelere tepki - Son Dakika

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlatacaklarını bildirdi.

Ayar, yaptığı yazılı açıklamada, Mütercimler'in imam hatip lisesi mezunlarını hedef alan açıklamasıyla, binlerce mezunu bulunan bir topluluğu haksız yere itham ettiğini belirtti.

Mütercimler'i kınayarak imam hatip lisesi mezunlarından özür dilemeye davet ettiklerini ifade eden Ayar, şunları kaydetti:

"Her toplulukta gayri ahlaki özellikler gösteren insanlar olabiliyor. Birisinin yaptığı yanlış nedeni ile bütün bir topluluğu suçlamak o topluluğa karşı bir linç girişimidir. Mütercimler'in yaklaşımı, suç işleyen herhangi birisi nedeni ile o kişinin mensup olduğu tüm bir şehir halkını o suçlamakla aynı şeydir. Bunun ne hukukla, ne vicdanla, ne sosyoloji ile ne de psikoloji ile açıklanabilir bir yanı yoktur. Akıldan izandan uzak bir açıklamadır.

Yapılan ahlaksızlık veya işlenen suç, kim yaparsa yapsın yanlıştır. Biri yaparsa doğru, diğeri yaparsa yanlış olmaz. Böyle bir yaklaşım ve bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlıştır. Ülke olarak bu bakış açısını değiştirmeliyiz. Mütercimler hakkında gerekli hukuki süreci de başlatacağız."